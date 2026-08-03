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Пьяная женщина на «Шевроле» травмировала трех человек в Пскове

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Нетрезвая женщина на «Шевроле» травмировала трех человек в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 1 августа в 23.40 на Ленинградском шоссе у дома 26.

Водитель автомобиля «Шевроле Круз», женщина, 1986 года рождения не соблюдала безопасную дистанцию. Совершила столкновение с двумя автомобилям: впереди движущимся «Омода» под управлением молодого человека 2007 года рождения и «Хендай Крета», за рулем которого был мужчина 1978 года рождения. После столкновения «Шевроле» наехал на опору освещения.

Травмы получили три человека. Пассажирка «Омоды» 1979 года рождения госпитализирована в областную больницу. Пассажир «Шевроле» 1986 года рождения и еще одна пассажирка «Омоды» 1998 года рождения доставлены в больницу, откуда отпущены.

У водителя «Шевроле» установлено алкогольное опьянение 0,964 мг/л. Остальные водители трезвые.

Все три автомашины двигались в сторону Черехи. «Омода» и «Хендай» начинали движение на разрешающий сигнал светофора.

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