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АвтоМир / Дороги

Мост капитально отремонтируют на трассе Новгород - Псков

27.01.2022 15:13|ПсковКомментариев: 0

В Псковской области проведут капитальный ремонт моста через реку Колотовка на 197+279 км автомобильной дороги Р-56 Великий Новгород - Сольцы - Порхов – Псков. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта - 73 млн 569 тыс. 751 рубль.

Мост имеет две полосы движения. Длина искусственного сооружения составит 19,2 метра. Ширина искусственного сооружения после ремонта изменится с 14,1 до 14,55 м.

По окончании срока подачи заявок подана только одна, она поступила от ООО «Автомобильные дороги Пскова» с предложением 73 млн 569 тыс. 751 рубль. Заявка соответствует требованиям.

Начало работ – со дня заключения государственного контракта, окончание работ – 11 августа 2023 года. Источник финансирования реализации проекта - федеральный бюджет.

Теги: #федеральные трассы
Источник: Псковская Лента Новостей
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