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Специалист оценила состояние мостов в Пскове

Ни один мост в Пскове не находится в критическом состоянии. Такое мнение высказала директор компании-проектировщика «Стройдормостпроект» Елена Трошкова в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Говорить о критическом состоянии нельзя ни по одному мосту. Когда состояние будет критическим и аварийным, то движение по мосту будет закрыто», - сказала Елена Трошкова.

По ее словам, серьезных изменений требует, в первую очередь, Ольгинский мост, поскольку мосту 50-летия Октября недавно «продлили жизнь», проведя ремонт, а мост имени Александра Невского еще относительно новый и работоспособный.

Говоря о проблемах Ольгинского моста, Елена Трошкова пояснила: «При строительстве были допущены нюансы, и появились дополнительные опоры - временные. Сейчас они практически не работают. Ольгинский мост надо капитально ремонтировать, приводить в нормативное состояние».

При этом вибрация, которую могут ощущать автомобилисты, стоя на съезде с моста - это нормальное явление, добавила директор «Стройдормостпроекта». «Вибрация означает то, что мост живой и работоспособный. Он перемещается. Когда мост встанет, бетон начнет работать по-другому, и это будет близко к стадии фактического разрушения. Поэтому, если не почувствуете вибрацию, бегите с моста», - подчеркнула Елена Трошкова.