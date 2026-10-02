В центре Пскова ограничат движение транспорта на время областной ярмарки

В субботу, 3 октября, в Пскове ограничат движение транспорта на время проведения региональной сельскохозяйственной ярмарки.

Планируется запрещение стоянки транспорта в в местах проведения ярмарки «Осень-2026» с 20.00 2 октября до 16.00 3 октября и ограничение движение автотранспорта с 6.00 до 16.00 субботы.

Место проведения ярмарки: улица Карла Маркса от дома №3 до пересечения с улицей Ленина, включая территории бывшей автостанции напротив общежития Псковского государственного университета (Карла Маркса, 1), парковки за центром семьи (Карла Маркса, 1Б), улицу Воровского от церкви Петра и Павла с Буя до пересечения с улицей Красных Партизан.