 
АвтоМир

Светофоры не работают на двух перекрестках Рижского проспекта в Пскове

0

На Рижском проспекте в Пскове вышли из строя светофоры — это заметно осложнило дорожную обстановку. По данным Telegram‑канала «Псков за рулём», сбой затронул сразу два ключевых перекрёстка.

Фото: ПЛН

Так, на пересечении Рижского проспекта с улицей Рокоссовского светофор перестал работать — из‑за этого на участке начали скапливаться автомобили, образовались заторы. Аналогичная ситуация сложилась и на перекрёстке Рижского проспекта с улицей Печорской: там тоже отсутствует светофорное регулирование.

Автолюбителям советуют проявлять особую осторожность, двигаться с пониженной скоростью и применять правила проезда перекрёстков без светофора — чтобы избежать аварийных ситуаций.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026