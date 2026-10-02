Светофоры не работают на двух перекрестках Рижского проспекта в Пскове

На Рижском проспекте в Пскове вышли из строя светофоры — это заметно осложнило дорожную обстановку. По данным Telegram‑канала «Псков за рулём», сбой затронул сразу два ключевых перекрёстка.

Фото: ПЛН

Так, на пересечении Рижского проспекта с улицей Рокоссовского светофор перестал работать — из‑за этого на участке начали скапливаться автомобили, образовались заторы. Аналогичная ситуация сложилась и на перекрёстке Рижского проспекта с улицей Печорской: там тоже отсутствует светофорное регулирование.

Автолюбителям советуют проявлять особую осторожность, двигаться с пониженной скоростью и применять правила проезда перекрёстков без светофора — чтобы избежать аварийных ситуаций.