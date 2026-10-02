«На пятой передаче»: Запрет левых поворотов на Рижском и Труда

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Ведущий Денис Бахтин и соведущий – представитель движения «Убитые дороги», член городской комиссии по безопасности дорожного движения Николай Мельков обсуждают возможные нововведения на дорогах - решения межведомственной рабочей группы по безопасности дорожного движения на дорогах Пскова от 29 сентября.

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