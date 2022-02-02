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Дмитрий Быстров прокомментировал ситуацию с ремонтом дворов в Острове

Ситуацию с ремонтом дворов в городе Острове в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей прокомментировал глава Островского района Дмитрий Быстров.

Фото здесь и далее: группа «OSTROV - City NEOфициальный» в соцсети «ВКонтакте»

В одной из групп города в социальной сети «ВКонтакте» местный житель опубликовал фотографии луж во дворе на улице Меркурьева. «Каждый год наблюдаем одну и ту же картину. Неужели не пустить трактор? Хочу заметить, такая ситуация не только на улице Меркурьева. Пойдешь пешком — утонешь, а поедешь на машине — застрянешь», - написал мужчина в посте.

Глава Островского района, комментируя замечание, отметил, что у муниципалитета недостаточно собственных средств на ремонт дворовых территорий. «К сожалению, ремонт дворов из программы "Формирование комфортной городской среды" в свое время был исключен, мы остановились на общественных территориях, поэтому просадка в ремонте дворов была довольно серьезной: ремонтировать дворы за счет местного бюджета и дорожного фонда сложно, денег и так недостаточно», - сказал он.

По словам руководителя муниципалитета, в прошлом году удалось отремонтировать две дворовые территории — в Острове-2 и на улице Меркурьева.

«Есть план и на этот год, он пока не утвержден, потому что мы его пока не обсуждали с руководством комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. У нас есть проект этого плана. Если он будет утвержден, то перечень дворовых территорий, включая несколько домов на улице Меркурьева, мы опубликуем. Основная проблема — это ямы и то, что многие дворы находятся в неудовлетворительном состоянии. Когда это будет исправлено, и технике будет проще ездить, и снег чистить, и мы уйдем от этих луж, грязи и всего прочего. Работать есть над чем, очень много дворов находятся в очень плохом состоянии», - заключил глава Островского района.