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Стали известны планы по ремонту дорог в Великих Луках на 2022 год

Несколько дорог и пешеходных дорожек отремонтируют в Великих Луках в 2022 году. Об этом глава города Николай Козловский сообщил в еженедельном обращении в инстаграм-аккаунте.

До города уже довели лимиты и определены участки дорог, подлежащие ремонту, отметил Николай Козловский. В этом году обновят дорогу и тротуар на улице Больничной. Такие же работы проведут на улице Манежной, от улицы Яна Арно до улицы Революционной.

«В планах также привести в порядок тротуары на улице Дружбы, от улицы Гоголя до улицы Вагонной, и на улице Герцена. По многочисленным обращениям отремонтируют пешеходную дорожку и на улице Новоселенинской до улицы Малышева, а также от железнодорожного переезда до улицы Литейной», - рассказал Николай Козловский.

Также планируется капитально отремонтировать участок дороги на улице Автомобильной и обустроить там остановки. Кроме того, в этом году завершится реконструкция участка дороги от перекрестка улиц Металлистов и Антонова до улицы Камышова.

«Еще один важный объект - улица Новосокольническая. Это и строительство тротуара, и установка недостающего наружного освещения», - добавил Николай Козловский.