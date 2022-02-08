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Фотофакт: На улице Фабрициуса фрезеруют старое покрытие

В Пскове начались подготовительные работы к продолжению реконструкции улицы Яна Фабрициуса. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на участке от улицы Металлистов до Вокзальной ограничено движение транспорта.

Установлены наливные блоки, запрещающие дорожные знаки. Закрыты все выезды из дворов и прилегающих территорий.

Закрыт въезд с улицы Гагарина, улица стала тупиковой. Светофор на перекрестке Фабрициуса – Гагарина продолжает работу.

Устанавливается сеточное ограждение по всему периметру закрытого участка дороги.

Пешеходы пользуются отсутствием транспорта и гуляют по проезжей части, где меньше луж и слякоти.

Ведется фрезерование старого покрытия дороги.

«Псковавтодор» демонтирует дорожные знаки. Начата работа по обрезке деревьев.

Капитальный ремонт участка улицы Яна Фабрициуса проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Подрядная организация – ООО «СК "Развитие"». Срок завершения капремонта по контракту – 28 ноября 2023 года.

Ранее в Пскове был реконструирован участок улицы Фабрициуса от площади Победы до улицы Металлистов.