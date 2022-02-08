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Фотофакт: Новые старые ямы

Асфальт на недавно отремонтированном участке улицы Коммунальной рассыпается. Об этом сообщает телеграм-канал «Убитые дороги Пскова».

Фото здесь и далее: телеграм-канал «Убитые дороги Пскова»

«Зима еще даже не закончилась, а асфальт на отремонтированном участке улицы Коммунальной уже рассыпается. Подрядчик - ООО "Дорожный отряд"», - говорится в сообщении.

Напомним, до 31 августа 2022 года дорогу обновят от улицы Максима Горького до улицы Юбилейной, а до 30 августа 2023 года — участок от улицы Юбилейной до дома № 70 по улице Коммунальной, в том числе дублеры.

Контракт на выполнение работ по итогам открытого конкурса подписали управление городского хозяйства администрации города Пскова и ООО «Дорожный отряд». Цена контракта составляет более 215 млн рублей. Работы профинансируют из федерального и областного бюджетов. Общая протяженность объекта - 3,36 км.

Гарантийный срок устранения подрядчиком дефектов выполненных работ на верхний слой покрытия проезжей части и тротуаров составит 4 года, на бортовой камень — 2 года, тротуарную плитку и пешеходное ограждение — 3 года, дорожную разметку из термопластика — 1 год.