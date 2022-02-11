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В Пскове изменился режим работы светофора на перекрестке Фабрициуса - Вокзальная

В Пскове изменен режим работы светофора на перекрестке улиц Яна Фабрициуса и Вокзальной на время капитального ремонта проезжей части. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Комсервис».

43 секунды отведено на движение транспорта по улице Вокзальной, 20 секунд - на поворот к Привокзальной площади совместно с пешеходным переходом.

Светофорный объект на перекрестке Вокзальная – Фабрициуса имеет несколько дополнительных секций, в том числе регулирует движение общественного транспорта на Привокзальную площадь. С 8 февраля и до конца года движение на участке улицы Фабрициуса от Вокзальной до Металлистов закрыто.