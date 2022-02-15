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Концепцию контроля качества обслуживания дорог разработали в Пскове

Разработчик концепции контроля качества обслуживания дорог, IT-специалист Максим Брюшкин представил новую систему организации взаимодействия между псковичами и подрядчиками, управляющими компаниями, отвечающими за уборку дорог и дворов. Об этом он рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Начать нужно с открытого реестра территорий, где можно распределить дворы, дороги, междворовые и межквартальные проезды, а потом закрепить ответственных за их содержание. Любой житель мог бы посмотреть в открытом доступе, кто отвечает за ту или иную территорию, кому можно подать запрос, направить жалобу, нажав на одну кнопку, которая привязана к определенному исполнителю», - рассказал гость студии.

Он подчеркнул, что основной момент, требующий особого внимания, - планирование работы самих подрядных организаций.

«В реестре мы будем видеть, какому подрядчику принадлежит дорога, какие работы планируется там провести. Работы бывают плановые и по погодным условиям. Плановые - это покос травы, например, или выпадение снега зимой. Действия должны происходить по определенному сценарию - есть методические рекомендации, ГОСТ, которые определяют то, сколько должно быть задействовано техники и как должен работать подрядчик. Можем заложить все это в систему, где заказчик (администрация) формировал бы задания для подрядчика на неделю, а подрядчик публиковал график работ согласно этим заданиям», - отметил Максим Брюшкин.

Такая система, по словам эксперта, будет информировать горожан о случаях, когда уборку или ремонт можно подождать по графику и когда необходимо подавать жалобу.