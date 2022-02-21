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Ограничения для передвижения грузовиков введут в Псковской области с 14 марта

Ограничения для передвижения грузового транспорта введут на дорогах регионального значения в Псковской области с 14 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

«С 14 марта по 12 апреля 2022 года будет действовать временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Псковской области, с превышением временных предельно допустимых значений нагрузок на оси транспортного средства», - говорится в сообщении.

Дополнительную информацию по условиям проезда в период временного ограничения движения транспортных средств можно получить в «Псковавтодоре» по адресу: Псков, улица Госпитальная, 7а. Контактные телефоны: 8(8112)298-812, 298-813 (отдел весового контроля).