Во время ремонта Троицкого моста псковичам советуют отслеживать пробки по веб-камерам

Жителям и гостям Пскова в связи с закрытием Троицкого моста на реконструкцию было бы лучше отслеживать пробки в часы наибольшей загруженности дорог по городским веб-камерам. Такое предложение в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) озвучил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.
Он заметил, что на улице Леона Поземского уже завершены археологические работы, а сдача объекта ожидается в начале лета.
Добавим, камеры Пскова доступны по ссылке.
Ранее сообщалось, что Троицкий (Советский) мост в Пскове закрыли для автотранспорта и пешеходов сегодня, 1 марта, в связи с его реконструкцией. Ожидается, что ограничение будет действовать до 24:00 30 декабря.