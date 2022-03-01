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Во время ремонта Троицкого моста псковичам советуют отслеживать пробки по веб-камерам

Жителям и гостям Пскова в связи с закрытием Троицкого моста на реконструкцию было бы лучше отслеживать пробки в часы наибольшей загруженности дорог по городским веб-камерам. Такое предложение в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) озвучил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

«У нас в городе установлены веб-камеры, по ним можно смотреть, где у нас наибольшая загруженность. Едете вы с работы, зайдите на сайт, посмотрите, если там пробка, не упирайтесь вы все в Октябрьский проспект, проезжайте по Юбилейной, по улице Леона Поземского», - предложил Станислав Стармолотов.

Он заметил, что на улице Леона Поземского уже завершены археологические работы, а сдача объекта ожидается в начале лета.

Добавим, камеры Пскова доступны по ссылке.

Ранее сообщалось, что Троицкий (Советский) мост в Пскове закрыли для автотранспорта и пешеходов сегодня, 1 марта, в связи с его реконструкцией. Ожидается, что ограничение будет действовать до 24:00 30 декабря.