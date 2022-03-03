АвтоМир / Дороги

В Пскове проведут комиссионное обследование дорог

В Пскове проведут комиссионное обследование дорог. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин, отвечая на обращение на сайте губернатора.

Местный житель указал на то, что «снег растаял вместе с асфальтом». «Обратите свое внимание на эту проблему, пожалуйста», — попросил он.

«Весной текущего года при наступлении благоприятных погодных условий представители управления городского хозяйства администрации города Пскова совместно с представителями подрядных организаций, выполнявших ремонт улично-дорожной сети города, проведут комиссионное обследование объектов на предмет выявления дефектов», — ответил Борис Елкин.

По результатам обследования будут составлены акты с указанием выявленных дефектов, которые направят подрядным организациям для устранения выявленных дефектов в рамках гарантийных обязательств с определенным сроком их устранения.

«Также сообщаю, что в настоящее время в рамках муниципальных контрактов на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог города Пскова силами подрядных организаций выполняются работы по устранению деформаций и повреждений покрытия проезжих частей методом обратной пропитки, с применением холодного асфальтобетона на полимермодифицированном битуме и с применением щебня с механическим уплотнением», — рассказал сити-менеджер.

Также управление городского хозяйства администрации города Пскова весной проведет мониторинг улично-дорожной сети города, по итогам которого проведут аукцион в электронной форме на восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия с применением асфальтобетонной смеси.