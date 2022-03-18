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Дефекты дороги на улице Энгельса устранят в Великих Луках

Подрядная организация за свой счет исправит дефекты отремонтированной дороги в Великих Луках. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: аккаунт Николая Козловского в соцсети «ВКонтакте»

«Ежедневно вы присылаете мне фотографии наших дорог. Ямы, некачественный асфальт. Недавно поступил сигнал о состоянии участка автомобильной дороги по улице Энгельса: от улицы Зверева до платной стоянки», – рассказал глава города.

При осмотре участка на проезжей части были обнаружили дефекты: ямы в большом количестве. Поскольку дорожное покрытие СПК «Псковагропромдорстрой» выполнила в 2019 году, по нему еще действует гарантия, уточнил Николай Козловский.

Сейчас ведется претензионная работа с подрядчиком. Организации придется исправлять дефекты за свой счет.

«К сожалению, это не единичный случай, и сейчас УЖКХ усиливает работу в этом направлении. Мы вместе с вами будем указывать на ошибки и контролировать их устранение», – пообещал глава Великих Лук.