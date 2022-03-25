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АвтоМир / Дороги

175 километров дорог за год планируют привести в порядок в Псковской области

25.03.2022 12:53|ПсковКомментариев: 0

Контрактация объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги» 2022 года завершена на 64% в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

В марте в Росавтодоре состоялся ряд совещаний по вопросам реализации программ дорожной деятельности субъектов с использованием средств федеральной поддержки. В частности, речь шла о подготовке к старту дорожных работ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

«Контрактация объектов текущего года – одна из ключевых тем в преддверие нового дорожно-строительного сезона. На сегодняшний день доля заключенных государственных контрактов на выполнение работ по федеральному проекту "Региональная и местная дорожная сеть" составляет более 80% от общего запланированного объема. Заключены договоры на строительство, реконструкцию, и ремонт, в том числе капитальный, более 3,7 тысячи объектов. Всего к нормативу планируют привести порядка 4,7 тысячи участков дорожной сети», - рассказали в комитете.

В Псковской области реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» не сбавляет оборотов, добавили там. Объем финансирования регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на 2022 год составляет 5,247 миллиарда рублей. Планируется реализация 49 объектов, в том числе 37 объектов на региональной сети автодорог и 12 объектов – на местной. Таким образом, будет приведено в порядок более 175 километров автомобильных дорог и более 188 погонных метров мостов на дорогах регионального и местного значения.

На сегодняшний день законтрактован уже 31 дорожный объект на сумму 3,343 миллиарда рублей. До конца апреля планируется законтрактовать еще 10 объектов.

Сейчас подрядные организации ведут работы по ремонту мостовых сооружений через реки Шелонь, Великая, Шесть, Неведрянка и через реку Пскову.

В Псковской агломерации продолжаются работы по восстановлению улично-дорожной сети. В частности, в городе идет ремонт улицы Кузбасской Дивизии, Яна Фабрициуса, Рижского проспекта от улицы Юбилейной до улицы Балтийской, а также тротуаров на улице Советской Армии. Кроме того, приведут в порядок улицу Труда от дома №4 до улицы Текстильной.

К работам на остальных объектах дорожники приступят в ближайшие два месяца. Так, планируется отремонтировать участки дорог «граница с Эстонской Республикой – Печоры – Старый Изборск» (протяженностью 11,229 километров), «Великие Луки – Усвяты» в Куньинском, Усвятском районах (протяженностью 16,03 километра). Продолжится ремонт автомобильных дорог «Псков – Гдов –Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье» (протяженностью 14,742 километра).

В план вошел и ремонт участков дорог «Новгородка – Пушкинские Горы» (протяженностью 12 километров), «Опочка – Дубровка –граница с Республикой Белоруссия» (протяженностью 19 километров). Также планируется отремонтировать участки дорог «Кятицы – Низовицы – Самолва – Пнево» в Гдовском районе (протяженностью 11,054 километра), «Старый Изборск – Палкино – Остров» в Палкинском районе (протяженностью 13,52 километра) и другие.

Теги: #ремонт дорог #Комитет по транспорту и дорожному хозяйству #дороги Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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