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В Пскове по просьбам родителей сделают регулируемым переход на Ленинградском шоссе

Светофор на одном из нерегулируемых пешеходных переходов на Ленинградском шоссе в Пскове планируют установить летом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Фото: телеграм-канал Псковской городской Думы

Ускорить процесс установки светофора на Ленинградском шоссе жителям микрорайона Учхоз помог заместитель главы города, депутат городской Думы по округу №4 Сергей Гаврилов. На протяжении нескольких лет в различные инстанции обращаются родители детей, которые ежедневно по дороге в школу пересекают автомобильную трассу Р-23 по нерегулируемому пешеходному переходу.

«Автотранспорт, прежде всего, многочисленные фуры, двигаясь по федеральной трассе, не останавливается у пешеходного перехода. Поэтому дети вынуждены до получаса ждать возможности перейти дорогу. Рассчитываю, что уже этим летом ситуация изменится и светофор будет установлен», - отметил Сергей Гаврилов.