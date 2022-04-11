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Ямочный ремонт дорог в Пскове начнется 13 апреля

Работы по восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог начнутся в Пскове 13 апреля. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в своем телеграм-канале.

Фото здесь и далее: телеграм-канал главы администрации города Пскова Бориса Елкина

Ремонт так называемыми «картами» начнется с улицы Никольской. Для этого 13 апреля с 10:00 до 15:00 будет закрыто движение автотранспорта по участку дороги от улицы Кузбасской Дивизии до выезда с территории ТРК «Акваполис» на улицу Никольскую.

«Объект выбран неслучайно. Для строительства новой дороги в рамках реконструкции улицы Кузбасской Дивизии необходимо закрыть съезд на улицу Владимирскую. И Никольская станет единственным въездом в густонаселенный микрорайон. За один день подрядчик обязуется устранить аварийную ямочность. Для этого срежет старое покрытие и уложит новый асфальт. Такой полноценный ямочный ремонт будет проведен на нескольких объектах. Список опубликую в ближайшие дни», - рассказал Борис Елкин.

Стоимость контракта составляет более 8 млн рублей. Это средства городского и областного бюджетов. Все работы должны быть завершены до 1 июля.

«Приносим автомобилистам извинения за неудобства. Заранее выбирайте пути объезда и будьте внимательны на дорогах!» - добавил сити-менеджер.