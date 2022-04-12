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Несколько дорог отремонтируют в Псковском районе

Выборочный ремонт автодороги Писковичи - Струково проведут в Псковском районе. Как сообщается на сайте госзакупок, администрация района заказала ремонт за 19,277 млн рублей.

В ходе торгов с участием трех заявок цена уменьшилась до 16,867 млн рублей. Площадь асфальтобетонного покрытия –7920 кв. метров, протяженность участка 1440 метров. Срок выполнения работ - 45 календарных дней.

Кроме того, в Псковском районе заказали ремонт дорог в Середкинской, Ершовской, Карамышевской и Краснопрудской волостях:

- восстановление тротуара площадью 402 кв. метра по улице Центральной в деревне Богданово;

- выборочный ремонт улицы Гагарина в деревне Карамышево, площадь покрытия – 750 кв. метров, протяженность участка – 150 м;

- выборочный ремонт дороги Мельницы - Бондари, площадь покрытия – 5600 кв. метров, протяженность участка – 1600 м;

- выборочный ремонт дороги Серёдка - Подгарье, площадь покрытия – 7350 кв. метров, протяженность участка – 2100 м;

- ремонт дороги от дороги Рогово - Загарье до деревни Панево, площадь покрытия – 4400 кв. метров, протяженность участка – 1100 м;

- ремонт дороги Пересветово - Токарево, площадь покрытия – 3450 кв. метров, протяженность участка – 1150 м;

- выборочный ремонт дороги от дороги Назимово - Хрячова Гора - Назимово - до деревни Волчьи Ямы - Губино, площадь покрытия – 8000 кв. метров, протяженность участка – 2000 м.

Срок выполнения работ – 90 календарных дней. Сейчас определяется подрядчик. Начальная цена контракта составляет 15, 969 млн рублей.