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Специальную схему движения автобусов разработали в связи с ремонтом моста через реку Кудка

Специальную схему движения автобусов разработали в Опочецком районе в связи с ремонтом моста через реку Кудка. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем еженедельном обращении, отвечая на вопросы жителей региона.

Он назвал временное прекращение движения по мосту одним из самых нашумевших вопросов и добавил, что это затронуло 97 деревень общим населением более 1 000 человек. «Судя по многим комментариям, людям просто не объяснили суть проблемы, из-за которой сейчас приходится делать крюк протяженностью более 60 километров в одну сторону», - добавил губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что мост уже полностью изношен, а его техническое состояние эксперты оценили как аварийное, неработоспособное, предельное. «Средств на его капитальный ремонт не было запланировано вообще. Мы приложжили огромные усилия, чтобы опекративно изыскать финансирование и начать работу. Хочу сказать, чтобы это было очень непросто, но у нас получилось», - отметил глава региона.

Подрядчик обязался в тчечение 3 месяцев с моомента провоедния закупок возвести временный мост, по которму смогуут ездить участники дор движения.

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Кроме того, в течение ближайших 2 недель здесь организуют автобусное движение со стыковкой до и после моста. «То есть, люди приедут на автобусе, пройдут мост, пересядут в другой автобус на другой сторне и благоплучно проследуют далее. При этом время движения автобуса и плата за проезд останутся прежними», - пояснил Михаил Ведерников.