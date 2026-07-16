Правительство РФ одобрило меры по стабилизации цен на топливо

Правительство РФ в четверг одобрило меры, направленные на стабилизацию цен на рынке горюче-смазочных материалов в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг провел заседание правительства. Согласно материалам пресс-службы кабмина, на заседании планировалось рассмотреть вопрос о проекте поправок к проекту федерального закона, которым предусматривается принятие мер, направленных на стабилизацию цен на рынке горюче-смазочных материалов.

«Меры одобрены», - сообщил источник.