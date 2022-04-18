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Дорогу Порхов – Успенье планируют отремонтировать до 5 августа

Автомобильную дорогу Порхов – Успенье в Порховском районе ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Подрядная организация АО «Буер» по контракту с управлением автомобильных дорог Псковской области выполняет работы на участке дороги с 1+830 по 14+413 километр.

На сегодняшний день уже выполнены работы по расчистке полосы отвода от древесно-кустарниковой растительности и деревьев мягких пород, замене крайних звеньев существующих труб.

Сейчас ведутся работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия и ремонту существующих автобусных остановок: подрядчики заменят дорожную одежду на посадочных площадках, пандусах и тротуарах, установят автопавильоны, скамейки и урны.

Кроме того, на некоторых участках дороги уже уложили выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Также устранят просадки, а затем выполнят укрепление на обочинах, отремонтируют пересечения и примыкания. В завершение работ подрядчики нанесут разметку краской и термопластиком со светоотражающими стеклошариками. Согласно контракту, работы на объекте должны быть завершены до 5 августа.

Автодорога Порхов – Успенье относится к III технической категории, имеет 2 полосы движения с асфальтобетонным покрытием. Ширина проезжей части составляет 7 метров, добавили в комитете.