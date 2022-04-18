Светофоры на двух улицах Пскова объединят в единую систему

Движение автомобилей на улице Антонова в Великих Луках запретят до конца весны

В Пскове ограничат движение на пересечении Рижского проспекта и улицы Балтийской

Дороги в четырех районах Псковской области перекроют из-за ралли

Участок улицы Красноармейской в Пскове закроют на два дня для ремонта