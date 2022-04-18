Светофоры на двух улицах Пскова объединят в единую систему

Администрация Пскова заказала выполнение работ по устройству автоматизированной системы управления светофорными объектами и организацией дорожного движения. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта – 15,228 млн рублей.
Система должна снизить задержки и увеличить скорость сообщения на всех видах транспорта на основе создания системы управления транспортными потоками, действующей в реальном времени.
Срок выполнения работ - до 30 июля 2022 года.
Регулируемые перекрестки и светофорные объекты:
- площадь Ленина - Рижский проспект,
- Рижский проспект – улица Максима Горького,
- Рижский проспект – улица Петровская,
- Рижский проспект – улица Народная,
- Рижский проспект, 31 («Маяк»),
- Рижский проспект, 41-49,
- Рижский проспект – улица Юбилейная,
- Рижский проспект – улица Западная,
- Рижский – улица Печорская,
- Рижский проспект – улица Рокоссовского,
- Рижский проспект – улица Балтийская (выезд из гипермаркета «Ленты»),
- Рижский проспект, 96 (въезд на территорию «Ленты»),
- Рижский проспект (въезд на территорию ТРЦ «Фьорд Плаза»),
- Улица Юбилейная – улица Доставалова (школа №10),
- Улица Юбилейная – улица Народная,
- Улица Юбилейная, 14,
- Улица Юбилейная (Дом офицеров),
- Улица Юбилейная – улица Красноармейская набережная.