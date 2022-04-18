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Часть улицы Кузнецкой в Пскове перекроют 24 апреля из-за марафона

В воскресенье, 24 апреля, с 9:30 до 15:00 будет закрыто движение автотранспорта по улице Кузнецкой, на участке от улицы Спортивной до Октябрьского проспекта. Это связано с проведением спортивных соревнований по бегу «Псковский марафон», сообщили в пресс-службе администрации города.

В качестве объезда предлагается использовать улицу Гражданскую. Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства, просиn учесть информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.

VII Псковский марафон пройдет 23-24 апреля. На соревнования зарегистрировалось 800 участников из 20 регионов России: Псковской, Новгородской, Ленинградской, Калининградской, Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Омской, Орловской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тюменской, Челябинской областей, Пермского края, Республики Саха, Санкт-Петербурга и Москвы. Среди бегунов есть и спортсмен из Польши.

Псковский марафон включает старты на 200 и 400 метров для малышей. Они пройдут на стадионе «Машиностроитель». Для школьников и взрослых предусмотрены дистанции 1, 5, 10, 21 и 42 км по улицам города.