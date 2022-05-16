←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Почему нужно менять резину сейчас?
Как не запустить автомобиль
Кто на чем экономит при обслуживании?
Что русскому хорошо то китайцу...
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
Какой автомобиль надежнее?
Правила замены масла
в МРЭО Живая очередь
Остановку? Да пусть переносят
Кольцо с дровяником
Узнаешь себя?
Все ограничения движения
Чем опасен дождь для авто
ещё Дороги 16.05.2022 12:520 Нижний слой асфальта уложили на реконструируемой улице Леона Поземского в Пскове 16.05.2022 23:010 Опрос ПЛН-ТВ: Устраивают ли вас темпы и качество ремонта дорог в Пскове? 16.05.2022 20:030 В Острове восстановят ведущие к школам тротуары 16.05.2022 16:301 В Великих Луках усилили контроль за уборкой улиц 16.05.2022 13:345 Псков превратился в город вечного дорожного ремонта, считают респонденты ПЛН 16.05.2022 12:520 Нижний слой асфальта уложили на реконструируемой улице Леона Поземского в Пскове
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Опрос ПЛН-ТВ: Устраивают ли вас темпы и качество ремонта дорог в Пскове?

16.05.2022 23:01|ПсковКомментариев: 0

Весна - это не только пора расцвета природы, но и время для начала активного ремонта дорог. Журналисты Псковской Ленты Новостей вышли на улицы города, чтобы узнать у псковичей, довольны ли они качеством и объемами дорожного строительства в Пскове.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Как вы относитесь к идее разрешить использование подержанных запчастей при ремонте по ОСАГО?
В опросе приняло участие 901 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
16.05.2022, 23:010 Опрос ПЛН-ТВ: Устраивают ли вас темпы и качество ремонта дорог в Пскове? 16.05.2022, 20:030 В Острове восстановят ведущие к школам тротуары 16.05.2022, 16:301 В Великих Луках усилили контроль за уборкой улиц 16.05.2022, 14:240 Мотоциклист попал в больницу после столкновения с автомобилем в Пскове
16.05.2022, 13:345 Псков превратился в город вечного дорожного ремонта, считают респонденты ПЛН 16.05.2022, 12:520 Нижний слой асфальта уложили на реконструируемой улице Леона Поземского в Пскове 16.05.2022, 10:570 Псковичам напомнили о возможности заменить водительские права со скидкой 16.05.2022, 10:468 В России возобновят производство автомобилей под брендом «Москвич»
16.05.2022, 09:570 В Псковской области за неделю задержали 15 нетрезвых водителей-рецидивистов 14.05.2022, 21:480 Автомобиль «Киа» опрокинулся в Псковском районе, пострадала водитель 14.05.2022, 13:311 «Псковавтодор» приступил к обработке территорий вдоль дорог от борщевика 14.05.2022, 11:160 Пассажирский автобус столкнулся с двумя «Рено» в Пскове
14.05.2022, 10:081 Изменились сроки перекрытия участков улиц Коммунальной и Шестака в Пскове 14.05.2022, 09:180 Поезд въехал в легковой автомобиль в Пскове. ФОТО 13.05.2022, 18:200 В ГИБДД напомнили псковичам о преимуществах онлайн-заявлений 13.05.2022, 15:240 В ГИБДД призвали псковских водителей соблюдать скоростной режим
13.05.2022, 13:416 Часть «кривой» велодорожки на Октябрьском проспекте в Пскове перенесут 13.05.2022, 12:180 Участок дороги Пушкинские Горы - Локня отремонтируют почти за 160 млн рублей 13.05.2022, 11:380 Водителя «Форда» госпитализировали после столкновения с автобусом в Псковском районе 13.05.2022, 09:460 Участникам ДТП с пятью пострадавшими в Любятово назначено исследование крови
13.05.2022, 08:353 Водителей предупредили о штрафах за неправильную парковку во дворах 13.05.2022, 08:160 Появились фотографии с места столкновения автомобиля с опорой ЛЭП в Порхове 12.05.2022, 21:080 Таксист протаранил ограждение собора в Острове 12.05.2022, 20:561 Псковским водителям рассказали о возможностях приложения «Госуслуги. Авто»
12.05.2022, 17:590 Две фуры и автомобиль столкнулись на трассе в Великолукском районе 12.05.2022, 16:430 Женщина пострадала при столкновении автомобиля с опорой ЛЭП в Порховском районе 12.05.2022, 16:000 «Хендай» и ВАЗ столкнулись на съезде с путепровода в Великих Луках 12.05.2022, 15:270 Более 13 километров дороги в Палкинском районе отремонтируют в этом году
12.05.2022, 14:411 Определен подрядчик для многомиллионной реконструкции дороги в Гдовском районе 12.05.2022, 13:260 Парковку напротив здания Главпочтамта приведут в порядок в Великих Луках 12.05.2022, 13:110 Новые знаки установят на перекрестке улицы Индустриальной и Аллейного переулка в Пскове 12.05.2022, 12:240 В Пскове запретят поворот налево с улицы Александра Невского
12.05.2022, 11:500 Конкурс на устройство тротуаров под Псковом не состоялся 12.05.2022, 09:460 Водитель без прав опрокинул автомобиль в кювет в Пскове 11.05.2022, 18:200 Отправиться на работу на велосипеде предлагают псковичам 20 мая 11.05.2022, 15:580 Пьяного водителя квадроцикла задержали в Бежаницком районе
11.05.2022, 15:060 На дороге Неелово – Кудина Гора – Печоры восстанавливают виражи 11.05.2022, 13:300 Продажи «АвтоВАЗа» рухнули почти на 80% в России 11.05.2022, 13:200 Условный срок получил житель Пыталовского района за нетрезвое вождение 11.05.2022, 13:090 Два автомобиля не поделили дорогу на улице Коммунальной в Пскове
11.05.2022, 12:270 ВТБ снижает ставки по автокредитам на 3 процентных пункта 11.05.2022, 12:200 Четыре человека пострадали при столкновении мотоциклов в Новосокольническом районе 11.05.2022, 12:143 Псковские автолюбители стали отказываться от обслуживания у дилеров 11.05.2022, 11:010 60 нетрезвых водителей задержали на псковских дорогах в первую неделю мая
11.05.2022, 09:460 На участке Рижского проспекта в Пскове ограничили движение автомобилей 10.05.2022, 21:500 Администрация Пскова заказала ремонт улиц Майской, Светлой и Хвойной 10.05.2022, 21:250 ДТП с участием квадроцикла произошло в Бежаницком районе 10.05.2022, 17:080 Три автомобиля столкнулись в Островском районе
10.05.2022, 16:000 Смертельное ДТП произошло в Плюсском районе 10.05.2022, 10:560 Опубликовано фото с места смертельного ДТП в Себежском районе 10.05.2022, 08:247 Двое юных пассажиров погибли при столкновении автомобиля с поездом в Себежском районе 09.05.2022, 16:100 Женщина попала в больницу после ДТП в Пушкиногорском районе
08.05.2022, 20:330 Пьяный водитель устроил ДТП в Псковском районе, пострадали пять человек 08.05.2022, 19:020 Два автомобиля столкнулись на дороге Великие Луки - Невель, пострадал пассажир 08.05.2022, 16:480 ДТП произошло на перекрестке Советская - Гражданская в Пскове 07.05.2022, 19:050 Водитель «Лексуса» спровоцировал экстренное торможение автобуса в Великих Луках
07.05.2022, 18:180 Центр Пскова перекроют сегодня на весь вечер 07.05.2022, 17:200 Пассажиры автобуса пострадали в ДТП в Великих Луках 07.05.2022, 17:050 Сотрудники ГИБДД принимают участие в открытии мотосезона в Пскове. ВИДЕО 07.05.2022, 15:352 В Пскове состоялось открытие мотосезона-2022. ФОТО
07.05.2022, 12:180 Открытие мотосезона состоится в Пскове сегодня 06.05.2022, 21:470 На рынке подержанных автомобилей растет предложение и падают цены 06.05.2022, 16:130 Маршруты движения автобусов изменятся в Великих Луках 9 мая 06.05.2022, 16:100 Движение автомобилей ограничат на участке Рижского проспекта в Пскове с 10 мая
06.05.2022, 14:520 Движение автотранспорта ограничат на улице Коммунальной в Пскове с 11 мая 06.05.2022, 12:450 Борис Елкин: Сейчас лучшее время для ремонта улицы Труда в Пскове 06.05.2022, 12:111 Пешеходная зона в центре Пскова временно стала проездом для автомобилей 06.05.2022, 10:551 Движение автомобилей временно перекроют на участке улицы Шестака в Пскове
05.05.2022, 22:080 Пять человек пострадали при столкновении автомобилей в Любятово 05.05.2022, 18:000 В Бежаницах и Палкино ограничат движение транспорта 9 мая 05.05.2022, 16:481 Мотосезон откроют в Пскове 7 мая 05.05.2022, 16:455 Проезд в псковских автобусах можно будет оплатить без кондуктора
05.05.2022, 16:090 Маршруты автобусов изменятся из-за ремонта Рижского проспекта в Пскове 05.05.2022, 15:300 Массовые проверки водителей пройдут в Псковской области на выходных 05.05.2022, 13:200 Участок дороги Псков — Гдов планируют реконструировать в 2024 году 05.05.2022, 12:550 Грязную дорогу возле детсада на Запсковье приведут в порядок до 16 мая
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.