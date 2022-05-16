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Опрос ПЛН-ТВ: Устраивают ли вас темпы и качество ремонта дорог в Пскове?

Весна - это не только пора расцвета природы, но и время для начала активного ремонта дорог. Журналисты Псковской Ленты Новостей вышли на улицы города, чтобы узнать у псковичей, довольны ли они качеством и объемами дорожного строительства в Пскове.