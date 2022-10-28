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Сказка про белого бычка: какова судьба Северного обхода Пскова

Псковская область - регион бедный, и этим фактом никого не удивишь. Поэтому (хотя и не только поэтому) даже столица области - Псков - из года в год и из эпохи в эпоху обрастает новыми недостроями.

Стоявший десятилетиями Дом пионеров, полузаброшенная ТЭЦ, вечный мученик кампус ПсковГУ и Северный обход. Информация о сроках сдачи последнего постоянно обновляется, а подрядчика для строительства не получается найти уже несколько лет. В каком состоянии самый крупный дорожный недострой региона находится сегодня и сколько денег он уже выкачал, разбирался корреспондент «МК в Пскове».