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Ремонт автомобильной дороги продолжается в Печорском районе

Ремонт автомобильной дороги «Граница с Эстонской Республикой – Печоры - Изборск» протяженностью 7 километров, ведущей к знаковым туристическим объектам Псковской области, продолжается в Печорском районе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Псковавтодоре».

Объект пропускает высокий поток транзиторного транспорта, а также ведет к туристическим объектам – Псково-Печерскому монастырю в Печорах и древней крепости в Старом Изборске.

На участке завершаются работы по ремонту дорожного полотна, ведется ремонт автобусных остановок, укрепление обочин и откосов. Для безопасности дорожного движения будет нанесена дорожная разметка термопластиком и краской со световозвращающими частицами. Срок завершения работ – до 1 декабря 2022 года.

Дорога относится к III-й технической категории с двухполосным движением. Заказчик работ – ГБУ ПО «Псковавтодор», подрядчик – ООО «ДАФ».