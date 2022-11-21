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Рабочее движение открыли на пересечении проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках

Рабочее движение для автомобильного транспорта открыли на перекрестке проспекта Ленина и улицы Дьяконова в Великих Луках сегодня, 21 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Установлены соответствующие дорожные знаки, нанесена разметка, выставлены ограждения. Всех участников движения просят руководствоваться установленными дорожными знаками, правилами дорожного движения и быть внимательными.

«Обращаем ваше внимание, что при открытии нового движения на съезде с путепровода в сторону улицы Дьяконова поворот в сторону улицы Энгельса запрещён. Местом для разворота является круговое движение на пересечении улицы Ленина и улицы Дьяконова», - добавили в администрации.