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АвтоМир / Дороги

Ремонт Ольгинского моста в Пскове начнут весной

22.11.2022 15:06|ПсковКомментариев: 1

Работы по ремонту Ольгинского моста в Пскове начнутся весной 2023 года. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в программе «Собственной персоной» в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня разрабатывается проект, так как на данный момент дорожное покрытие моста находится в неудовлетворительном состоянии, имеется ямочность, заметил Борис Елкин. Глобальные работы, по словам главы города, планируется сделать за месяц.

Зимой этого года будет организован постоянный мониторинг состояния моста. Также градоначальник отметил, что в городе организована работа дорожных служб по уборке дорог от снега, серьёзных проблем пока не наблюдается, все моменты оперативно отрабатываются и устраняются. 

Пресс-портрет
Елкин Борис Андреевич Глава города Пскова
Теги: #псков #Ольгинский мост #капитальный ремонт
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
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