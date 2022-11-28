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Станислав Стармолотов о реализации дорожного нацпроекта и об обеспечении транспортной доступности населения

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» доля участков дорог в Псковской области, отвечающих нормативным требованиям, становится всё больше и больше. Каковы итоги реализации нацпроекта в регионе в 2022? Каким будет финансирование на следующий год? Как обстоят дела в сфере общественного транспорта? На эти и многие другие вопросы в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей ответил исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

- Каковы промежуточные итоги реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Псковской области в этом году? Какие крупные проекты по нацпроекту удалось реализовать?

- На сегодняшний день кассовое исполнение национального проекта «Безопасные качественные дороги» составляет 70%. Весь асфальт в рамках нацпроекта уложен на 99%, а значит, большое количество объектов уже принято, проведены приемочные процедуры, участки дорог введены в эксплуатацию. Основные наши направления - это автомобильные дороги Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье, Порхов - Успенье.

В этом году частично выполнен ремонт автомобильной дороги Новгородка - Пушкинские Горы. Также первый этап ремонта завершается на автомобильной дороге от Изборска до границы с Эстонской Республикой. Завершен ремонт участка дороги Изборск - Палкино - Остров, кроме того, отремонтировали автомобильную дорогу Остров - Вышгородок. Также на юге - Великие Луки - Усвяты. Это основные объекты работы в этом году.

- Каким было финансирование нацпроекта в этом году?

- Чуть больше 5 миллиардов. Соответственно, 70% уже освоено. И, как я сказал, идет активная приемка: подрядчики уже завершают работы, поэтому в ближайшее время мы приблизимся к 100% освоению.

- Сколько средств направят на реализацию проекта в 2023 году?

- Нацпроект рассчитан на долгое время. Уже в 2019 году были утверждены предварительные цифры по финансированию, поэтому, конечно, уже знаем, сколько средств будет на следующий год. Только по БКД планируется более 6 миллиардов в следующем году.

- Какие объекты заявлены по нацпроекту БКД на следующий год?

- Будем продолжать работу над автомобильной дорогой Новгородка – Пушкинские Горы, Пушкинские Горы – Локня, Великие Луки – Усвяты, Опочка - Дубровка в Опочецком районе. Кроме того, продолжим работы на автомобильной дороге Старый Изборск - граница с Эстонской Республикой, которые закончим в следующем году. Планы большие, не сбавляем темпов.

- Как проходит подготовка к зимнему периоду, который наступил раньше ожидаемого?

- Мы были готовы еще в сентябре, противогололедные материалы закуплены в полном объеме.

Во всяком случае, чтобы достойно зайти в борьбу со снежными заносами, у нас все есть: техника подготовлена, материалы в наличии, соль закуплена, пескосоляная смесь и соляные растворы приготовлены - это то, чем в Пскове обрабатываются дороги. Соляные растворы мы уже активно применяем.

- Была ли закуплена какая-то новая техника и сколько сил направлено на уборку Пскова?

- В среднем 9 - 10 единиц убирают город: четыре комплексные дорожные машины, несколько тракторов, обычно не менее трех, которые убирают труднодоступные места и тротуары. Грейдер, по необходимости. И, соответственно, погрузчик, который вывозит на самосвале снег.

Если говорить про новую технику, то в этом году «Псковавтодор» закупает 20 единиц техники: 5 грейдеров, экскаватор, седельный тягач, прицеп «Тонар», трактора МТЗ, прицепной пылесос, комплексные дорожные машины. Ну и легковую технику для перевозки сотрудников.

- Как вы можете охарактеризовать перевозку на автобусных маршрутах в Псковской области за этот год?

- Всегда есть к чему стремиться, в целом - удовлетворительно. Да, есть определенные проблемы, так как у нас парк достаточно изношенный, хоть и покупаем новые автобусы. Конечно, хотелось бы больше их приобретать, но не всегда есть возможность.

Транспортная доступность обеспечена. Конечно, бывают какие-то локальные сбои, но не системные.

- Будет ли как-то решен вопрос с нехваткой водителей в ГППО «Псковпассажиравтотранс» Дедовичского филиала?

- Безусловно, в районах есть свои сложности с поиском кадров: рейсы автобусов зачастую отменяются из-за болезни водителей, а оперативная замена водителей отсутствует.

Работа в этом направлении ведется, но не так быстро, и понятно, что в район привлечь новые кадры не всегда удается оперативно. Сейчас идет активная работа с центром занятости, с учебными заведениями, где учат водителей, а также стараемся привлекать молодежь. Кроме того, работаем с военкоматами, так как там есть люди с воинскими учетными специальностями, которые уходят в запас, и мы тоже можем их привлекать к работе.

- Терминалы в автобусах – какое отношение у псковичей к практике бесконтактной оплаты?

- В городе терминалы имеются в каждом автобусе, есть возможность оплатить проезд банковской или транспортной картами. Находятся они либо у кондуктора, либо у водителя. Такие терминалы имеются даже на пригородных маршрутах.

Учитывая то, что негативных отзывов нет, я думаю, что псковичи относятся к этому положительно. Да, бывают единичные жалобы, когда не проходит оплата в связи с тем, что карта находится в стоп-листе, потому что деньги закончились, либо это уже сбой на уровне банка или сети Интернет.

- Как дальше будет функционировать автостанция «Старый Изборск» в Печорском районе?

- Хочу отметить, что ранее опубликованная информация о закрытии автостанции не соответствует действительности. Ничего не ликвидируется. Данная автостанция продолжит функционировать в обычном режиме.

Беседовала Дарья Давыдова