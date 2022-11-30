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Более 9 км автодороги ввели в эксплуатацию в Дновском районе

Более 9 км автомобильной дороги Дедовичи - Дно - Костыжицы ввели в эксплуатацию в Дновском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГБУ ПО «Псковавтодор».

Фото здесь и далее: ГБУ ПО «Псковавтодор»

В этом году отремонтировали три участка дороги: км 21+568-км 24+568, км 32+868-км 38+645, км 39+975-км 41+152. Сам контракт двухгодичный.

На участках выполнили ремонт изношенного дорожного полотна, восстановили укрепленные части обочин и виражей, отремонтировали водопропускные трубы, пересечения и примыкания, укрепили обочины, откосы и прибровочную часть обочин. Привели в порядок автобусные остановки, термопластиком нанесли дорожную разметку.

Кроме того, на 22+050 км дороги расположен мост через реку Белка. Дорожное покрытие на данном участке также привели в нормативное состояние.

В следующем году ремонтные работы продолжат на участке км 44+681 – км 64+268, а также отремонтируют мост через реку Люта (64+650).

Общая стоимость работ по контракту составляет более 498 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета в рамках проекта «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения».

Заказчиком выступает ГБУ ПО «Псковавтодор», подрядчик – АО «Буер».