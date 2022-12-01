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Денис Иванов рассказал о ремонте дорог и междворовых проездов на Запсковье в 2022 году

О ремонте дорог и междворовых проездов в 2022 году на Запсковье рассказал депутат Псковской городской Думы по округу №15 Денис Иванов в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Денис Иванов

Так, в течение года были выполнены работы по ремонту дорожного покрытия на улице Новаторов и на улице Евлентьева до деревни Панино. Также были отремонтированы междворовые проезды вдоль дома №32 на улице Новоселов.

«Теперь родители учеников школы №20 имеют возможность привозить детей в школу без движения по дворам. Ждем погоды, чтобы положить асфальт, но уже сейчас можно комфортно подъезжать к школе, а жители близлежащих домов могут выезжать на магистрали без движения по дворам», - прокомментировал депутат.

Ремонт дорог был произведен в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», а также за счет средств из городского бюджета и дорожного фонда города Пскова, добавил Денис Иванов.