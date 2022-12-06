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АвтоМир / Дороги

Владимир Кузь о «сюрпризах» ремонта улицы Яна Фабрициуса в Пскове

06.12.2022 19:35|ПсковКомментариев: 0

Капитальный ремонт участка улицы Яна Фабрициуса продолжается в Пскове. Работы проводят в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Завершить капремонт по контракту должны до 28 ноября 2023 года. Как на сегодняшний день обстоят дела с ремонтом участка улицы, в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию, заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60» Владимир Кузь.

 

- Владимир Васильевич, капитальный ремонт улицы Яна Фабрициуса - это очень важный и ответственный проект. Я напомню, что это капитальный ремонт в полном смысле слова, со сменой всех инженерных сетей. Как там движется работа у подрядчиков? Их там, я знаю, несколько, каждый своим сектором занимается. Ответственная вещь. Оцените, пожалуйста, эту работу. 

- Хочу сказать, что улица Яна Фабрициуса очень сложная. Когда и первый этап (ремонта - ред.) делали, была куча моментов, и во втором этапе, который сейчас делает подрядчик, очень много несостыковок с проектом. Причём здесь вина даже не проектной организации, не заказчика, а проблема в том, что это старые сети с советских времён.

- Это, по моему, послевоенные сети? Ведь к вокзалу тянули эту улицу, там хозспособом многое прокладывалось. 

- Да, там многое прокладывалось хозспособом, нигде это не нанесено, ни на каких картах, ничего вообще. Соответственно, проект есть, подрядчик вскрывает, делает, например, канализацию, и вскрываются другие трубы.

- Сюрпризов много.

- Сюрпризов на Яна Фабрициуса очень много. А любой сюрприз, соответственно, это приостановка работы. Дальше это внесение изменений в проект, согласование с заказчиком, источники финансирования. Это всё время, время, время. У нас, конечно, ещё и некоторые сетевые организации затягивают реализацию этого проекта, но на сегодняшний день, я могу сказать, что подрядчик выбрал те лимиты денежных средств, которые запланированы в бюджете на сегодняшний год.

- А на каком этапе сейчас находится проект?

- На сегодняшний день практически закончена улица Яна Фабрициуса, поменяна вода, канализация, ливневка...

- Все инженерные сети, получается?

- Все инженерные сети. У них добавились пересечки. То есть с домов выходили канализационные трубы, которые не были учтены в проекте, их просто не было. Но когда подрядчик вскрыл дорожное полотно, эти трубы оказались просто трухой. А проектом это не планировалось. То есть подрядчик это уже сделал. На сегодняшний день закончены сети по улице Гагарина, и подрядчик на сегодняшний день приступил к улице Металлистов. То есть там он заканчивает сети и, соответственно, потом приступают к дорожному полотну. Хотя на участке от улицы Вокзальной до улицы Гагарина они уже сдали земляное полотно, то есть это полотно, где были сети, где вскрывали, и уже приступили к отсыпке дорожного полотна.

Опять же, подрядчик сталкивался с кучей проблем. У нас на сегодняшний день в Псковской области огромная проблема с песком, казалось бы, с песком. То есть у нас есть ряд карьеров, но в них уже нет песка. Насколько я знаю, подрядчик месяц искал песок определённой фильтрации, чтобы он уплотнялся, чтобы именно был в проектных отметках. Опять же, когда вскрыли улицу Яна Фабрициуса, я не знаю, вспомните ли, от улицы Вокзальной до улицы Металлистов, если ехать на автобусе, были колеи промятые.

- Да, я хорошо это помню. Были очень большие колеи, это было уже небезопасно последние несколько лет.

- И наверняка, думаю, вы помните, Борис Андреевич (Елкин, глава Пскова - ред.) выкладывал у себя в Telegram-канале бутылки, которые нашли. Так вот, подрядчик полторы тысячи кубов грунта вывозил, потому что там был торф, просто было не уплотнить, был торф, камни какие-то.

- Поэтому дорога и не держала?

- Да, поэтому дорога и не держала. Опять же, пришлось в спешном порядке вывозить этот грунт. Опять же, этих работ нет в проекте. Планировалось, что оставят так и всё. Но когда туда начали загонять каток грунтовый, он просто стал вязнуть. Потому строительным контролем и заказчиком было принято решение делать дополнительную выемку грунта и замещать песком.

- Завершение объекта, я так полагаю, произойдёт в следующем году, поскольку контракт двухлетний?

- Да, контракт двухлетний, завершение будет в следующем году. Я могу сказать, что работы с сетями не так заметны для людей, поэтому они говорят: «Ну когда уже?», «Что же они там делают?» Это очень кропотливая, трудоемкая и невидимая для глаз работа. Дорожная одежда - это, скажем, уже финишной прямая, и она уже заметна для глаз.

На сегодняшний день, я знаю, они ещё монтируют сети наружного освещения, там работы не останавливаются. На сегодняшний день там работает порядка от 20 до 30 человек, не считая техники.

Беседовала Любовь Кузнецова 

Пресс-портрет
Кузь Владимир Васильевич депутат Псковского областного Собрания
Теги: #дороги #псков #улица Яна Фабрициуса #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
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