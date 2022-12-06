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Мост через реку Милевку в Пскове планируют открыть через две недели

Строительство моста через реку Милевку в Пскове проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Подрядчик сообщил губернатору, что осталось сделать освещение, опоры под это уже установлены, также нужно заасфальтировать тротуары.

«Здесь мост раньше был только пешеходным. Почему мост так долго открываем? Потому что боимся за местных жителей, поскольку увеличится транзит. Нам через четыре недели Троицкий мост открывать, этот запустим через 2 недели», – объяснил глава города Пскова Борис Елкин.

«Примерно, одновременно откроем?» – спросил Михаил Ведерников.

«Я думаю, этот чуть раньше откроем. А потом Троицкий», – уточнил глава города.

В сентябре сообщалось, что строительная готовность моста через реку Милевку в Пскове превысила 50%. Тогда подрядная организация полностью завершила заливку рамы пролетного строения: фундамента, стен и плиты перекрытия.