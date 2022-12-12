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АвтоМир / Дороги

Более 90 млн рублей направят на ремонт двух улиц в Опочке

12.12.2022 19:41|ПсковКомментариев: 0

Две улицы отремонтируют по нацпроекту в Опочке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Контракт на ремонт автомобильной дороги Опочка - а/д Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель до границы с Республикой Белоруссия (Р-23) км 409+955 на участке км 1+410- км 3+525 в Опочецком районе заключили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В рамках контракта отремонтируют две центральные улицы в Опочке – Коммунальную и Ленина, – ведущих к социально-значимым объектам города. 

Выполнением работ займется ООО «АДП» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор». Начальная стоимость контракта составляет более 93 млн рублей.

Предусматривается ремонт существующего асфальтобетонного покрытия, укрепление обочин, пересечений, примыканий и съездов, ремонт водопропускных труб, восстановление укрепленной части обочин и виражей, укрепление обочин песчано-гравийно-щебеночной смесью и укрепление откосов засевом трав по слою растительного грунта.

Также подрядчик приведет в порядок автобусные остановки: выполнит обустройство остановочных и посадочных площадок с пандусами, установит автопавильоны, скамейки и урны. Для безопасности дорожного движения на автодороге запланировано нанесение дорожной разметки термопластиком и краской.

Согласно контракту окончание выполнения работ – май 2024 года.

Дорога относится к III-й технической категории и имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием, добавили в профильном комитете.

Теги: #Комитет по транспорту и дорожному хозяйству #нацпроекты
Источник: Псковская Лента Новостей
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