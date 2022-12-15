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Троицкий мост в Пскове планируют открыть 28 декабря

Троицкий мост в Пскове планируют открыть 28 декабря. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил во время прямой линии с главой региона сегодня, 15 декабря.

Фото из архива ПЛН

«Мы с Борисом Андреевичем (Елкиным, главой Пскова - ред.) рассчитываем открыть его 28 декабря», - сказал Михаил Ведерников.

Он поблагодарил подрядчика - ООО «Строительная компания "Балтийский берег"» за оперативную работ и напомнил, что, согласно контракту, мост должны ввести в эксплуатацию только в следующем году.

Глава региона добавил, что на мосту будет открыто движение, но верхний слой асфальта там будут класть весной. «Верхний слой будем класть уже в мае-июне, когда позволит температурный режим. Но всё это время будет открыто 4 полосы для движения автотранспорта. Единственное, что для пешеходов пока будет открыта только одна полоса», - добавил Михаил Ведерников.