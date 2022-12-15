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Губернатор о подземном переходе в Великих Луках: Всё нужно довести до ума

В подземном переходе в Великих Луках необходимо установить поручни и уложить резиновое покрытие. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил во время прямой линии с главой региона сегодня, 15 декабря.

«Я был там не так давно и тоже обратил внимание. Эта плитка скользкая, она не для улицы, как ее выбирали - тоже большой вопрос. <...> Всё нужно довести до ума. Поручни изначально не были предусмотрены в проекте - дикость, конечно. Самое смешное, что проект даже без поручней прошёл госэкспертизу. Поручни уже начали устанавливать. Везде должно быть уложено резиновое покрытие, чтобы людям было комфортно ходить и никто не падал», - отметил Михаил Ведерников.

Глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев, с которым связались в ходе прямой линии, заверил, что все поручни в переходе установят до конца года.