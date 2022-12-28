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Более 160 км дорог отремонтировали по нацпроекту в Псковской области

161,25 км дорог отремонтировали по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Среди них привели к нормативу 140,637 км дорог регионального значения и 20,607 км улично-дорожной сети местного значения. В общей сложности дорожное покрытие обновили на 39 объектах. На эти цели направили более 4 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.

Наиболее значимые региональные объекты этого года - дорога Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье протяженностью 14,74 км, дорога Опочка - Дубровка - граница с Республикой Белоруссия протяженностью 18,877, дорога Великие Луки - Усвяты протяженностью 15,95 км, дорога граница с Эстонской Республикой - Печоры - Изборск протяженностью 11,229 км и другие участки дорог регионального значения. Данные автомобильные дороги ведут к важным туристическим объектам региона, границам соседних стран и регионов, а также к социально значимым объектам.

Большой объем дорожных работ выполнили и в Пскове. Досрочно завершили реконструкцию улицы Кузбасской Дивизии. На объекте полностью заменили инженерные сети, расширили проезжую часть улицы до четырех полос, создали новый круговой перекресток, автобусные остановки, пешеходные и велодорожки, освещение, светофоры и благоустройство. Реализация второй очереди реконструкции продолжат в следующем году.

Отремонтировали участок Рижского проспекта между улицами Юбилейной и Балтийской, за счет чего в порядок привели одну из главных магистралей города, которая выходит на федеральную трассу А-212.

Также завершили первый этап ремонта улицы Труда, где в порядок привели участок от дома №4 по улице Труда до улицы Текстильной.

Выполнили работы по ремонту и капитальному ремонту 292,75 погонных метра мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального и местного значения. В этом году в нормативное состояние привели: мост через реку Шелонь в Дновском районе, мост через реку Шесть в Пушкиногорском районе, мост через реку Неведрянка в Себежском районе, мост через реку Куна в Гдовском районе.

«В целом, несмотря на все вызовы, которые в этом году были, все планы выполнены. Темпы не снижаем и идем к намеченным целям», – отметил врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов.

Всего на территории Псковской области в 2022 году в порядок привели более 300 км дорог.