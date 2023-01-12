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Режим работы одного из светофоров на улице Поземского в Пскове попросили изменить

Режим работы светофора на повороте на улицу Ипподромную с улицы Леона Поземского в Пскове могут скорректировать. Об этом сообщил глава города Борис Елкин, отвечая на обращение на сайте губернатора.

На сайте главы региона появилось обращение от местной жительницы, которая пожаловалась на неудобный режим работы указанного светофора.

«Стрелка светофора при повороте с улицы Леона Поземского активна только 20 секунд. За это время успевает проехать от 3 до 5 машин, что очень затрудняет движение и создаёт многометровые пробки как в вечернее, так и в утреннее время. Для движения прямо стрелка активна минуту. Просим увеличить интервал движения работы светофора при повороте на улицу Ипподромную с улицы Леона Поземского», - написала псковичка.

В ответ Борис Елкин отметил, что подрядной организации поручили провести мониторинг работы светофора, чтобы определить оптимальный режим работы.

«Вопрос целесообразности внесения изменений в режим работы светофорного объекта по результатам проведения мониторинга будет рассмотрен на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в городе Пскове», - добавил градоначальник.