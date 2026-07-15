Почти 87% федеральных дорог в Псковской области соответствуют нормативам

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодора) Романом Новиковым вопросы реализации дорожных проектов на территории региона. Совещание прошло во вторник, 14 июля, в Москве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фотографии пресс-службы Росавтодора

В ходе обсуждения была затронута тема модернизации инфраструктуры пунктов пропуска и улучшения пропускной способности с Республикой Беларусь. Так, на участке региональной дороги Опочка — Дубровка — граница с Республикой Беларусь для стационарного контрольного пункта «Долосцы» необходимо расширить подъездные пути, выполнить устройство специальных площадок для таможенного и пограничного контроля, а также инженерных сетей, оснастить объект оборудованием, освещением и видеонаблюдением.

В июне этого года заключен контракт на подготовку проектной документации по реконструкции участка дороги. Также прорабатывается вопрос по устройству стационарного пункта весогабаритного контроля и устройство стоянок транспортных средств, совмещенных с СКП «Долосцы».

Реализация этих мероприятий будет способствовать увеличению товарооборота с Республикой Беларусь, росту инвестиционной и туристической привлекательности Псковской области, отметили в пресс-службе правительства.

Речь зашла и о развитии транспортной инфраструктуры в регионе. Участники встречи обсудили целый ряд проектов, направленных на совершенствование городской логистики. Среди ключевых направлений в региональной столице — строительство Северного обхода Пскова с мостом через реку Великую (второй пусковой комплекс) и строительство участка улицы Кузбасской Дивизии, примыкающего к комплексу социальных и жилых объектов. Реализация проектов требует серьезной федеральной поддержки. Ранее эти вопросы поднимались на встрече губернатора Михаила Ведерникова с министром транспорта РФ Андреем Никитиным, а также в ходе визита в Псковскую область председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрея Яцкина.

Михаил Ведерников обратил внимание, что серьезная работа по строительству и обновлению дорог в регионе ведется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». По словам губернатора, эти дороги обеспечивают транспортную доступность социальных объектов: больниц, учебных учреждений и предприятий, а также множества населенных пунктов.

«Для нас одинаково важно поддерживать в нормативном состоянии как федеральные трассы, так и региональные, местные, которыми жители пользуются каждый день. Благодаря колоссальной поддержке правительства и Министерства транспорта РФ, а также Федерального дорожного агентства, в 2026 году мы завершим работы на 300 км региональных и местных дорог, что на 30 км больше, чем планировалось в начале года», — добавил глава региона.

«Мы последовательно повышаем качество федеральной дорожной сети Псковской области. И уже сегодня нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию соответствует порядка 86,9% дорог федерального значения — это более 795 км. Вместе с тем перед нами стоят новые задачи: до 2031 года планируется отремонтировать шесть участков федеральных трасс общей протяженностью 122,4 км, кроме того, капитально отремонтировать еще три объекта, а также заменить верхний слой покрытия на шести участках общей протяженностью почти 161 км. Эти мероприятия направлены не только на повышение комфорта для автомобилистов, но и сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, а это наша главная цель», — подчеркнул в свою очередь Роман Новиков.