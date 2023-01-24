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Участок улицы Германа закроют для движения в Пскове 30 января

Участок улицы Германа закроют для движения в Пскове 30 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с проведением дорожных работ 30 января с 9:00 до 17:00 закрывается для движения автотранспорта участок улицы Германа от улицы Островской до дома № 20 по улице Германа.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении просьба внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - добавили в пресс-службе.