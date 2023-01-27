АвтоМир / Дороги

Андрей Тарасов: Предупреждения в адрес водителей об уборке дворов от снега не работают

Предупреждения в адрес водителей об уборке дворов от снега не работают. Такое мнение выразил директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов в программе «Кузница» в эфире «ПЛН FM».

«Как показывает наш опыт, процесс вывешивания объявлений о том, что будет убираться двор и необходимо убрать машины, не работает. Техника постоянно должна курсировать по району и находить места, где освободилось достаточное пространство, чтобы убрать снег», - прокомментировал Андрей Тарасов.

Он также отметил, что на сегодняшний день необходимо иметь современную технику, так как уборочные машины 20-летней давности уже не смогут маневрировать во дворах, как мини-погрузчики. Однако, кроме самой техники, необходимо иметь склад песка, соли. Также он считает, что необходимо создать хорошие условия для дворников, обустроить места для ремонта инструмента и место, где можно принять душ.

«Многие думают, что дворовую территорию обслуживает только УК, но часто бывает, что она обслуживается двумя организациями: тротуары обслуживает УК, а проезды – муниципальное предприятие. Взаимодействие дворников и муниципальных рабочих очень важный момент», - добавил Андрей Тарасов.