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АвтоМир / Дороги

Освещение появится на дорогах в трёх псковских деревнях благодаря прокуратуре

01.02.2023 13:48|ПсковКомментариев: 0

Освещение появится на дорогах в населённых пунктах Псковского района благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

Прокуратура провела проверку и установила, что на участках дорог общего пользования регионального значения Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье и Лочкино - Спасовщина, проходящих через деревни Селище и Знаменка, а также на автомобильной дороге Лочкино - Спасовщина в деревне Спасовщина Псковского района отсутствует стационарное электрическое освещение.

Государственное предприятие "Псковавтодор" в нарушение требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и дорожной деятельности не приняло надлежащих мер по обустройству стационарного электрического освещения на указанных участках автомобильных дорог в границах населенных пунктов, что создает угрозу жизни и здоровью граждан, реальную опасность возникновения аварийных ситуаций на дорогах, заключили в прокуратуре. 

Заместитель прокурора района обратился в суд с исковым заявлением о возложении на «Псковавтодор» обязанности устранить выявленные нарушения закона. Суд удовлетворил иск. Апелляционной инстанцией Псковского областного суда решение суда признано законным и обоснованным.

Теги: #прокуратура #Псковавтодор
Источник: Псковская Лента Новостей
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