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Ведущие к медучреждениям дороги отремонтируют в Псковской области по нацпроекту

В Псковской области при реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» особое внимание уделяется маршрутам, ведущим к социально значимым объектам: районным больницам, поликлиникам, фельдшерско-акушерским пунктам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

В 2023 году в Псковской области продолжат работы по ремонту автомобильных дорог, ведущих к медицинским учреждениям. Специалисты приведут к нормативу четыре участка улично-дорожной сети, что позволит улучшить доступность объектов здравоохранения.

Так, в этом году продолжат работы на автомобильной дороге Пушкинские Горы - Локня, ведущей к Новоржевской ЦРБ, а также к ФАПу, расположенному в деревне Фишнево Бежаницкого района. Специалисты приведут в порядок еще три участка трассы.

В Пушкиногорском районе продолжится ремонт автодороги Новгородка - Пушкинские Горы. К нормативу приведут участок протяженностью более 12 км. Трасса проходит через населенные пункты: Новгородка, Рубилово и Пустынька, где расположены модульные ФАПы.

Качественное дорожное покрытие появится и на автомобильной дороге Дедовичи - Дно - Костыжицы в Дновском районе. Участок с 44 км по 64 км, ремонтируемый в этом году, обеспечит подъезд к фельдшерско-аккушерскому пункту, расположенному в деревне Юрково.

Будет продолжен и завершен ремонт автомобильной дороги граница с Эстонской Республикой - Печоры - Изборск. Участок с 0 по 4 км проходит через Печоры, а также является подъездом к Печорской ЦРБ.

«Работы на таких объектах проводятся комплексно: помимо ремонта проезжей части специалисты выполняют обустройство пешеходных переходов, устанавливают барьерное ограждение, дорожные знаки, для безопасности дорожного движения наносят дорожную разметку», - добавили в комитете.

Добавим, что благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в России отремонтируют более 2,5 тысяч км дорог к медучреждениям, в нормативное состояние приведут порядка 600 дорожных объектов.