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К уборке центральной части Пскова после зимы приступил «Псковавтодор»

К уборке центральной части Пскова после зимы приступил «Псковавтодор». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото здесь и далее: «Псковавтодор»

«С приходом весны и таянием снега работы меньше не стало: специалисты компании чистят и подметают дороги и пешеходные зоны, собирают крупный мусор на обочинах», - рассказали в компании.

Для более эффективной очистки проезжей части, бортового камня и тротуаров от песка и грязи в работу введены прицепной пылесос к МТЗ и тротуарный мини-пылесос. С помощью мини-пылесоса, который заправляется специальными химическими добавками, специалисты также убирают и автобусные остановки. Уборочная техника закуплена «Псковавтодором» в конце прошлого года. Все машины отечественные.

Кроме техники, ежесуточно в уборке города задействовано 15-20 человек, которые вручную убирают крупный и мелкий мусор, урны и зеленую зону.