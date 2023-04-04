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Администрация поделилась планами по ремонту дорог в Великих Луках в 2023 году

Планы по ремонту автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием в Великих Луках на 2023 год озвучили в городской администрации. Сообщение опубликовали на странице губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в ответ на сообщение местной жительницы.

Администрация Великих Лук сообщила, что в настоящее время в городе действует муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры», в рамках которой выполняются ремонты автомобильных дорог, пешеходных тротуаров дворовых территорий и проездов к ним.

В 2023 году запланирован ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием:

на участке проспекта Ленина (от площади Калинина до улицы Новоселенинской),

на участке улицы Новоселенинской (от проспекта Гагарина до железнодорожного переезда «Лазавицкий»),

на участках дорог на улицах Карла Либкнехта и Дьяконова.

Также запланирован ремонт тротуаров от магазина «Парма» (улица Мурманская) до нового тротуара на улице Дружбы и от улицы Ставского до набережной Матросова.

В настоящее время решается вопрос по финансированию проекта «Капитальный ремонт проспекта Ленина и улицы Дьяконова до проспекта Гагарина». После выделения финансовых средств начнется реализация данного проекта, отметили в администрации.

Там добавили, что подрядная организация «ДСУ» планирует начать производство ямочного ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог при использовании горячих асфальтобетонных смесей до конца апреля 2023 года.