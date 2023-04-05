Борис Елкин раскритиковал скорость уборки Пскова после зимы

Ритм уборки Пскова после зимы оставляет желать лучшего, подрядчикам уже сделали замечание. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил глава города Пскова Борис Елкин.
Он отметил, что поиск подрядчиков идет в круглосуточном режиме. Глава города рассказал, что 4 апреля проезжал по городу вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Неудовлетворительную оценку от них получили, в частности, улица Советская и улица Максима Горького.
«Все в песке, в пыли. Получается, сейчас будет сухо, небольшой ветерок – и всем нам этим дышать», - заключил градоначальник.