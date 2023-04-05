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Борис Елкин раскритиковал скорость уборки Пскова после зимы

Ритм уборки Пскова после зимы оставляет желать лучшего, подрядчикам уже сделали замечание. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил глава города Пскова Борис Елкин.

«Мне не нравится их ритм работ, скорость. Не буду выделять, чтобы не обижать никого, но кто не прав – уже в курсе. Есть подрядчики, которые не справляются по необъективным причинам, мы их пытаемся ускорить. Может быть, они будут привлекать сторонние организации, потому что это уже никуда не годится», - сказал Борис Елкин.

Он отметил, что поиск подрядчиков идет в круглосуточном режиме. Глава города рассказал, что 4 апреля проезжал по городу вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Неудовлетворительную оценку от них получили, в частности, улица Советская и улица Максима Горького.

«Все в песке, в пыли. Получается, сейчас будет сухо, небольшой ветерок – и всем нам этим дышать», - заключил градоначальник.