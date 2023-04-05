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Лебедь перешел дорогу по пешеходному переходу в Себеже. ФОТО

Лебедь перешел дорогу по пешеходному переходу в Себеже. Фотографией поделилась участница сообщества «Подслушано в Себеже» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Подслушано в Себеже / «ВКонтакте»

«Достойный пример для подражания», – написала автор фотографии Анастасия Круглякова.

Подписчики сообщества в ответ отметили действия водителей, которые дали возможность птице перейти дорогу по пешеходному переходу. Один из комментаторов отметил схожесть фотографии с обложкой одиннадцатого студийного альбома Abbey Road группы The Beatles. Другой комментатор предположил, что птица решила самостоятельно «отправиться в ближайший магазин за хлебом».

Фото: обложка альбома Abbey Road группы The Beatles; открытые источники

«The Beatles по-себежски!» – добавил комментатор.