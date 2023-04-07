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Почему в Псковской области массово развалились старые дороги, объяснил губернатор

Почему в Псковской области массово развалились старые дороги, объяснил глава региона Михаил Ведерников в ходе еженедельного видеообращения к жителям области.

Скрин: Михаил Ведерников / Telegram

«Тема, которая по вашим сообщениям, по социологии и по данным ЦУРа беспокоит жителей региона больше всего, – это состояние дорог. Проблему мы видим и хорошо понимаем. После этой зимы действительно массово развалились старые дороги, которые делали более 4-5 лет назад. Главной причиной этому стал накопленный эффект прошедших трёх зим, когда в сезон каждый раз было порядка 100 переходов через ноль. Это очень много, и нормой это стало совсем недавно», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор пояснил, что новые объекты строятся уже с учётом таких погодных условий, применяются соответствующие износостойкие материалы. «У старых дорог такого запаса прочности не было», – указал он.